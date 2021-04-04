Гол Погребняка помог «Уралу» переиграть тульский «Арсенал»

В рамках 24-го тура чемпионата России екатеринбургский «Урал» на своем поле со счетом 2:0 победил тульский «Арсенал».
На третьей минуте матча голкипер хозяев Ярослав Годзюр отразил пенальти в исполнении Владислава Пантелеева.
На 15-й «Урал» вышел вперед – после навеса Игоря Калинина форвард хозяев Павел Погребняк выиграл верховую борьбу. На 85-й минуте вышедший на замену Рамазан Гаджимурадов удвоил преимущество хозяев.
Екатеринбургский клуб набрал 29 очков и занимает 12-е место, туляки остались на 13-м месте, имея в активе 17 очков.
11 апреля состоятся матчи «Арсенал» – «Краснодар» и «Динамо» – «Урал».
Чемпионат России
24-й тур
«Урал» (Екатеринбург) – «Арсенал» (Тула) – 2:0 (1:0)
Гол: Погребняк, 15, Гаджимурадов, 85
Незабитый пенальти: Пантелеев, 3.
«Урал»: Годзюр, Рыков, Страндберг, Адамов, Подберезкин (Гаджимурадов, 66), Бикфалви, Калинин, Егорычев, Мишкич, Августиняк, Погребняк (Герасимов, 82).
«Арсенал»: Шамов, Григалава, Довбня, Рассказов (Беляев, 46), Бауэр, Ткачев (Громыко, 82), Пантелеев (Джорджевич, 62), Коновалов (Панченко, 86), Ломовицкий, Чаушич, Луценко.
Предупреждения: Калинин, 2, Погребняк, 55, Гаджимурадов, 90+1 – Луценко, 18, Хагуш, 34, Пантелеев, 40, Коновалов, 82, Ломовицкий, 90+5.
Судья: Сергей Иванов.
Екатеринбург. Центральный стадион.