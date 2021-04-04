«Спартак» ведет переговоры с «Торпедо» об аренде стадиона «Открытие Арена»

«Спартак» ведет переговоры с «Торпедо» об условиях аренды «Открытии Арены» в случае выхода черно-белых в Российскую Премьер-Лигу.
«Клубы ведут переговоры относительно условий аренды «Открытие Арены». Помимо финансовых условий, для «Спартака» важно участие арендатора в совместных мероприятиях по восстановлению и поддержанию футбольного поля в наилучших кондициях», — сказал в интервью «Чемпионату» глава департамента по коммуникациям «красно-белых» Антон Фетисов.
На данный момент «Торпедо» занимает 4-е место в турнирной таблице ФНЛ.
источник: Чемпионат.com