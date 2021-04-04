Ивица Олич: Я не считаю «Тамбов» самым удобным соперником для дебюта

Главный тренер ЦСКА Ивица Олич поделился ожиданиями от первого матча в качестве наставника московских армейцев в матче 24-го тура РПЛ против «Тамбова».
— Я только в пятницу провел первую тренировку со всей командой. Не было много времени что-то сделать. Я не считаю «Тамбов» самым удобным соперником для дебюта, уважаю всех противников. Каждый ближайший соперник — самый опасный. Все говорят об их слабости, но если я и игроки будем так думать, ничего хорошего не будет, — сказал Олич в эфире телеканала «Матч ТВ».
Напомним, что ЦСКА занимает седьмое место с 40 очками, «Тамбов» замыкает турнирную таблицу, набрав 13 очков.
источник: Телеканал «Матч ТВ»