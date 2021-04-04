Мауриси Почеттино: «ПСЖ» будет сложно отстоять титул чемпиона Франции после поражения от «Лилля»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино оценил перспективы его команды в борьбе за чемпионство после поражения в матче с основным конкурентом «Лиллем» (0:1).

«Нам будет сложно сохранить чемпионский титул после этого поражения. «Лилль» создал меньше моментов, но действовал лучше у своих ворот. Мы крайне разочарованы результатом. Нужно больше забивать, а мы этого не сделали и поэтому проиграли», — цитирует наставника Goal.com.

«Лилль» занимает первое место в таблице чемпионата Франции, набрав 66 очков. «ПСЖ» с 63-мя теперь располагается на второй строчке.