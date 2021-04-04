Президент ПФЛ: Получили документы от иркутского «Зенита» о прекращении выступления в лиге

Президент ПФЛ Андрей Соколов рассказал о том, что лига получила от иркутского «Зенита» документы о прекращении выступления в первенстве.

«Получили соответствующие документы от «Зенита», - приводит ТАСС слова руководителя лиги.

Напомним, что 1 апреля спортивный директор иркутского клуба Александр Ковалев сообщил, что »Зенит» не будет доигрывать сезон из-за отсутствия финансирования. По его словам, для этого команде необходимо было 10-15 миллионов рублей.

«Зенит» выступал во 2-й группе первенства ПФЛ. Команда набрала 17 очков в пятнадцати матчах.