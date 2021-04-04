«Бордо» дома уступил «Страсбургу»

Матч чемпионата Франции «Бордо» - «Страсбург» завершился победой гостей со счетом 3:2.

Все голы во встрече были забиты в первом тайме. На 6-й минуте счет открыл футболист гостей Ламин Коне. Хабиб Диалло увеличил преимущество гостей до двух мячей. На 30-й минуте Людовик Ажорк реализовал пенальти и довел счет до 3:0 в пользу «Страсбурга».

Хозяева смогли лишь сократить отставание. На 36-й минуте отличился Поль Байсс, а в добавленное к первому тайму время, гол с 11-метровый отметки забил Хван Ый Чо.

В активе «Бордо» 36 очков после 31 игры и 14-е место в турнирной таблице. «Страсбург» расположился на 13-й строчке позиции (36).

В следующем туре «Страсбург» встретится дома с «ПСЖ», а «Бордо» проведет матч в гостях против «Сент-Этьена».