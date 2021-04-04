Два гола Кейна не помогли «Тоттенхэму» обыграть на выезде «Ньюкасл»

В 30-м туре АПЛ «Ньюкасл» на своем поле сыграл вничью 2:2 с лондонским «Тоттенхэмом».

«Ньюкасл» открыл счет на 28-й минуте – отличился Жоэлинтон с 11-метровой отметки. Благодаря дублю Гарри Кейна на 30-й и 34-й «шпоры» вышли вперед, однако на 86-й Джозеф Уиллок принес хозяевам одно очко, сравняв счет в матче.

«Тоттенхэм» набрал 49 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице, «сороки» занимают 17-е место с 29 очками.

11 апреля подопечные Жозе Моуринью примут на своем поле «Манчестер Юнайтед», а «Ньюкасл» в тот же день сыграет на выезде с «Бернли».