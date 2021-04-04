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Испания - Сегунда 2-й тайм, 90+2' Альбасете 0 Эспаньол 2
Португалия - Примейра 2-й тайм, 84' Белененсеш 0 Боавишта 2
КХЛ - плей-офф 3-й период ЦСКА 1 СКА 0 П1 1.29 Х 4.50 П2 14.0
Испания - Примера 2-й тайм, 74' Эльче 1 Бетис 1 П1 5.80 Х 1.70 П2 3.50
Франция - Лига 1 1-й тайм, 45' Ним 0 Сент-Этьен 1 П1 9.50 Х 5.10 П2 1.30
Англия - Премьер-лига 1-й тайм, 20' Астон Вилла 0 Фулхэм 0 П1 2.60 Х 3.30 П2 2.75
НХЛ - регулярный чемпионат 19:00 Тампа-Бэй Лайт 0 Детройт Ред Уи 0 П1 1.49 Х 4.80 П2 5.70
Германия - Бундеслига 19:00 Унион 0 Герта 0 П1 2.60 Х 3.10 П2 3.00
Россия - Премьер-Лига 19:00 Ростов 0 Спартак М 0 П1 3.60 Х 3.40 П2 2.20
Германия - Бундеслига 19:00 Баскетс Бонн 0 Альба 0
Испания - Сегунда 19:15 Луго 0 Малага 0 П1 2.90 Х 2.85 П2 2.85
Испания - Сегунда 19:15 Леганес 0 Сабадель 0 П1 1.74 Х 3.40 П2 5.50
Испания - Примера 19:30 Кадис 0 Валенсия 0 П1 3.70 Х 3.30 П2 2.16
Португалия - Примейра 19:30 Витория Гимара 0 Тондела 0
Аргентина - Примера 20:00 Ньюэллс Олд Бо 0 Уракан 0 П1 2.07 Х 3.00 П2 3.80
НБА - регулярный чемпионат 21:00 Чикаго Буллз 0 Бруклин Нетс 0 П1 2.15 П2 1.72
Англия - Премьер-лига 21:30 Манчестер Юнай 0 Брайтон энд Хо 0 П1 1.73 Х 3.80 П2 5.10
Испания - Сегунда 21:30 Лас-Пальмас 0 Мальорка 0 П1 3.40 Х 3.10 П2 2.32
НХЛ - регулярный чемпионат 22:00 Нью-Джерси Дэв 0 Вашингтон Кэпи 0 П1 3.40 Х 4.40 П2 1.90
Португалия - Примейра 22:00 Фамаликан 0 Пасуш де Ферре 0
Франция - Лига 1 22:00 Марсель 0 Дижон 0 П1 1.53 Х 4.20 П2 6.80
Испания - Примера 22:00 Севилья 0 Атлетико М 0 П1 3.10 Х 3.10 П2 2.65
Аргентина - Примера 22:15 Колон 0 Аргентинос Хун 0 П1 1.82 Х 3.20 П2 4.70
НБА - регулярный чемпионат 22:30 Лос-Анджелес К 0 Лос-Анджелес Л 0 П1 1.19 П2 5.00
04 апреля 18:00

Два гола Кейна не помогли «Тоттенхэму» обыграть на выезде «Ньюкасл»

«Сороки» не могут победить уже в седьмой игре подряд.

В 30-м туре АПЛ «Ньюкасл» на своем поле сыграл вничью 2:2 с лондонским «Тоттенхэмом».

«Ньюкасл» открыл счет на 28-й минуте – отличился Жоэлинтон с 11-метровой отметки. Благодаря дублю Гарри Кейна на 30-й и 34-й «шпоры» вышли вперед, однако на 86-й Джозеф Уиллок принес хозяевам одно очко, сравняв счет в матче.

«Тоттенхэм» набрал 49 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице, «сороки» занимают 17-е место с 29 очками.

11 апреля подопечные Жозе Моуринью примут на своем поле «Манчестер Юнайтед», а «Ньюкасл» в тот же день сыграет на выезде с «Бернли».

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