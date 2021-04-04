Семин обратился к Мусаеву после его отставки с поста главного тренера «Краснодара»

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Семин обратился со словами поддержки к Мураду Мусаева, который покинул пост главного тренера «Краснодара».

«Хочу выразить поддержку моему молодому коллеге Мураду Мусаеву. Он вырос в системе клуба, получил глубокие знания и уже громадный опыт! С тобой «Краснодар» дважды выигрывал бронзовые медали чемпионата России, выходил в 1/8 Лиги Европы. Ты прошел сложный отбор Лиги чемпионов, и «Краснодар» впервые увидел лучшие команды Европы! В футболе много факторов, которые играют большую роль в конечном результате! Я уверен, мы увидим тебя во главе твоего любимого клуба! Удачи тебе!» — приводит RT слова Семина в его Инстаграме.

Мурад Мусаев начал свою тренерскую карьеру в академии родного клуба. В 2018 году он возглавил «Краснодар». После матча с «Ахматом» 37-летний специалист подал заявление об отставке по собственному желанию.