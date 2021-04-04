Рональд Куман: Мы обсуждали с руководством «Барселоны» трансферы, но решение — за президентом

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман поделился мыслями об усилении состава команды по окончании сезона 2020/2021.
«Во время паузы на матчи сборных мы провели встречи с руководством клуба. Спокойно поговорили об этом и следующем сезонах. Я не знаю, есть ли возможность подписать какого-нибудь великолепного игрока или нет. Мы конечно обсуждали трансферы, но решение — за президентом «Барселоны» поскольку он лучше всех знаком с финансовой ситуацией. Я не тот человек, кто должен об этом говорить», - приводит слова наставника Mundo Deportivo.
В мачте 29-го тура «Барселона» сыграет дома с «Вальядолидом». Игра пройдет 6 апреля.
источник: El Mundo Deportivo