Моуриньо - о матче с «Ньюкаслом»: Мы приехали за победой, но допустили много ошибок в обороне

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью поделился мнением об игре своей команды в матче 30-го тура чемпионата Англии против «Ньюкасла» (2:2).
«Я разочарован. Мы приехали сюда только за победой. Были близки к тому, что возьмем три очка, но сами создали качели в матче, допустив так много индивидуальных ошибок в обороне. «Тоттенхэм» весь матч давал «Ньюкаслу» шанс оставаться в игре. У нас было много голевых моментов, чтобы сделать счет 3:1 и окончательно убить интригу, но сразу после одного из них мы пропустили решающий мяч», - приводит слова португальца BBC.
«Тоттенхэм» занимает 5-е место в таблице. 11 апреля команда Моуриньо сыграет дома с клубом «Манчестер Юнайтед».
источник: BBC