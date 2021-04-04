«Эльче» сыграл вничью в домашнем матче с «Бетисом»

«Эльче» в домашнем матче испанской Примеры сыграл вничью с «Бетисом» из Севильи со счетом 1:1.
На гола нападающего «Бетиса» Борхи Иглесиаса, забитого с пенальти на 14-й минуте, «Эльче» ответил мячом своего форварда Пере Мильи на 36-й минуте матча.
«Эльче» набрал 26 очков в турнирной таблице и остался на семнадцатой строчке турнирной таблицы. 9 апреля клубу предстоит выезд к конкуренту по борьбе за выживание «Уэске».
«Бетис», набрав свое 46 очко, поднялся на пятое место. 11 апреля севильский клуб примет мадридский «Атлетико».
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