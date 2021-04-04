Олич – о победе над «Тамбовом»: Был уверен, что мы выиграем

Наставник красно-синих Ивица Олич прокомментировал итог дебютного матча в чемпионате России в качестве главного тренера.
— Было видно, что команда «Тамбов» вышла с хорошим настроем. После забитого пенальти они стали только активнее. Но было видно, что мы контролируем матч и будут моменты. Был уверен, что мы выиграем. Мы превосходили соперника в классе. Поздравляю «Тамбов» с хорошей игрой, но мы заслужили победу, — сказал главный тренер армейского клуба в эфире телеканала «Матч Премьер».
Добавим, что ЦСКА поднялся на четвертое место, набрав 43 очка.
источник: Телеканал «Матч Премьер»