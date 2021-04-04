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04 апреля 19:41
автор: Максим Скороходов

«Аякс» одержал волевую победу над «Херенвеном»

За шесть туров до финиша чемпионата отрыв амстердамского клуба от идущего вторым ПСВ составляет 14 очков.

Амстердамский «Аякс» одержал победу над «Херенвеном» со счетом 2:1 в гостевом матче 28-го тура чемпионата Нидерландов по футболу.

На гол полузащитника Митчелла ван Бергена (27-я минута) лидер чемпионата ответил голами хавбека Душана Тадича с пенальти (36) и нападающего Себастьена Аллера (61).

«Аякс» набрал 72 очка и, в случае гостевой победы над «Валвейком» и осечки ПСВ в матче с «Венло» может оформить очередной чемпионский титул.

«Херенвен» с 34 очками идет десятым в турнирной таблице. 11 апреля клубу предстоит выезд к «Гронингену».

Чемпионат Нидерландов по футболу

28-й тур

«Херенвен» (Херенвен) - «Аякс» (Амстердам) - 1:2 (1:1)

Голы: ван Берген, 27 - Тадич, 36 (пен.), Аллер, 61.

источник: «Советский спорт»
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