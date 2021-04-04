«Аякс» одержал волевую победу над «Херенвеном»

Амстердамский «Аякс» одержал победу над «Херенвеном» со счетом 2:1 в гостевом матче 28-го тура чемпионата Нидерландов по футболу.

На гол полузащитника Митчелла ван Бергена (27-я минута) лидер чемпионата ответил голами хавбека Душана Тадича с пенальти (36) и нападающего Себастьена Аллера (61).

«Аякс» набрал 72 очка и, в случае гостевой победы над «Валвейком» и осечки ПСВ в матче с «Венло» может оформить очередной чемпионский титул.

«Херенвен» с 34 очками идет десятым в турнирной таблице. 11 апреля клубу предстоит выезд к «Гронингену».

Чемпионат Нидерландов по футболу