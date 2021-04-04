Онопко считает, что Оличу ничего не надо менять в игре и тактике ЦСКА

Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко дал свою оценку игре армейского клуба с «Тамбовом» и рассказал как изменится ЦСКА под руководством нового главного тренера Ивицы Олича.

«Безусловно, ЦСКА был практически во всем сильнее, поэтому это заслуженная победа и позитивный дебют для Ивицы Олича. Если брать изменения в игре, тактике, то ничего менять и не надо: команда прошла полноценные сборы зимой, им осталось шесть туров. Естественно, за это время тренер не сможет кардинально что-то перестроить. Это и не нужно делать, нет необходимости, на мой взгляд», - приводит слова Онопко Sport24.ru.

Напомним, что в рамках 24-го тура Российской премьер-лиги ЦСКА обыграл «Тамбов» со счетом 2:1. На гол Архипова москвичи ответили мячами Влашича и Рондона. Стоит отметить, что все голы встречи были забиты с пенальти.