«Астон Вилла» одержала волевую домашнюю победу над «Фулхэмом»

Бирмингемская «Астон Вилла» обыграла лондонский «Фулхэм» со счетом 3:1 в гостевом матче 30-го тура английской Премьер-лиги.
На гол сербского нападающего Александра Митровича, забитого на 61-й минуте, бирмингемский клуб ответил дублем египетского полузащитника Трезеге (мячи забиты на 78-й и 81-й минутах) и голом английского форварда Олли Уоткинса (87).
«Астон Вилла» набрала 44 очка и поднялась на девятое место в турнирной таблице. 10 апреля бирмингемский клуб сыграет гостевой матч с «Ливерпулем.
«Фулхэм» с 26 баллами остался на 18-м месте. 9 апреля лондонский клуб примет «Вулверхэмптон».
Английская Премьер-лига