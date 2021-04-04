Игрок клуба ПФЛ «Знамя Труда» скончался на футбольном поле

Футболист молодежной команды «Знамя Труда» из Орехово-Зуева умер во время товарищеского матча с клубом из Павловского Посада.

«Трагедия во время футбольного матча произошла сегодня на стадионе «Торпедо». Футболисту молодежной команды «Знамя Труда» стало плохо. Он умер практически мгновенно, не успев дождаться помощи медиков», – говорится в сообщении Орехово-Зуевского городского округа в Инстаграм.

18-летний футболист Никита Сидоров вышел на поле во втором тайме, а уже через пять минут ему стало плохо.

«Быстро подъехали медики и реанимобиль. Полчаса мы боролись за него. Но, к сожалению, потеряли парня», — рассказал в интервью телеканалу «360» генеральный директор клуба Михаил Пузанов.

По предварительным данным, причиной смерти спортсмена стала аневризма (разрыв сосуда в головном мозге).