Федун - о победе «Спартака» над «Ростовом»: Команда сделала мне подарок на день рождения

Председатель совета директоров московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал победу своей команды в гостевом матче с «Ростовом».

«Давно не побеждали в Ростове. Важная победа с точки зрения борьбы за медали. Рад, что команда мне сделала подарок на день рождения», - приводит слова Федуна Sport24.ru

Напомним, что в рамках 24-го тура Российской премьер-лиги «Спартак» обыграл «Ростов со счетом 3:2. За ростовчан забивали Павел Маслов в свои ворота и Георгий Махатадзе, у красно-белых дублем отличился Александр Соболев, еще один гол забил Виктор Мозес.