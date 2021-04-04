«Валенсия» уступила «Кадису», Черышев вышел на 73-й минуте

«Кадис» нанес поражение «Валенсии» в домашнем матче 29-го тура чемпионата Испании – 2:1.
Счет на 14-й минуте встречи открыл защитник «Кадиса» Хуан Кала. Гости отыгрались спустя пять минут, усилиями Кевина Гамейро.
Матч был прерван на 36-й минуте встречи. Футболисты «Валенсии» покинули поле вслед за защитником Муктару Диакаби, который получил оскорбления от Калы.
Вскоре встреча продолжилась. Победу хозяевам принес точный удар Маркоса Лопеса.
Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вышел на поле на 73-й минуте. В последний раз он играл 24 января.