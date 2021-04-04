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04 апреля 22:13
автор: Александр Поволоцкий

«Валенсия» уступила «Кадису», Черышев вышел на 73-й минуте

Матч прерывался в первом тайме из-за того, что команды покинули поле на фоне расистского скандала.

«Кадис» нанес поражение «Валенсии» в домашнем матче 29-го тура чемпионата Испании – 2:1.

Счет на 14-й минуте встречи открыл защитник «Кадиса» Хуан Кала. Гости отыгрались спустя пять минут, усилиями Кевина Гамейро.

Матч был прерван на 36-й минуте встречи. Футболисты «Валенсии» покинули поле вслед за защитником Муктару Диакаби, который получил оскорбления от Калы.

Вскоре встреча продолжилась. Победу хозяевам принес точный удар Маркоса Лопеса.

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вышел на поле на 73-й минуте. В последний раз он играл 24 января.

«Кадис» вышел на 13-е место в таблице, набрав 32 очка. В активе «летучих мышей» – 12-я позиция и 33 очка.

11 марта команда Дениса Черышева примет «Реал Сосьедад», а «Кадис» днем ранее сыграет в гостях с «Хетафе».

Примера. 29-й тур

«Кадис» – «Валенсия» – 2:1 (1:1)

Гол: Кала, 14, Лопес, 88 - Гамейро, 18.

источник: «Советский спорт»
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