Ивица Олич: Повреждение Магнуссона оказалось серьезным

Главный тренер ЦСКА Ивица Олич рассказал про травму защитника своей команды Хердура Магнуссона.

«Он сыграл за сборную, в пятницу немного потренировался, и теперь травмировался. По моей информации, повреждение оказалось серьезным. Очень жалко, что потеряли такого важного игрока для нас», - приводит слова своего главного тренера пресс-служба ЦСКА.

Напомним, что исландский защитник ЦСКА в победном для своего клуба матче 24-го тура Российской премьер-лиги с «Тамбовом» (2:1) покинул поле на носилках.