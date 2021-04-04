Карпин - об игре Соболева: Вы игру смотрели? Ну и что он такого сделал?

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после матча со «Спартаком» (2:3) в мачте 24-го тура чемпионата России оценил игру нападающего московской команды Александра Соболева.

«Вы игру смотрели? Ну что Соболев сделал? Случился рикошет и он забил, на стандарте воспользовался своим ростом. Что-то еще видели?», - приводит слова наставника «Советский спорт».

Соболев оформил в матче с «Ростовом» дубль и довел до 12 число голов в сезоне. Нападающий отличился на 44-й и 58-й минутах.