Евгений Кафельников: На Маслова оказывается сильное давление

Победитель двух турниров «Большого шлема» по теннису Евгений Кафельников призывает не обвинять защитника «Спартака» Павла Маслова во всех ошибках.

«Что касается очередного автогола Маслова, то нужно признать, что на него сейчас оказывается очень сильное давление со всех сторон. И болельщики, и партнеры по команде от него ожидают, чтобы он играл без ошибок. Но это невозможно. Просто не вижу смысла обвинять этого парня во всех ошибках. В пропущенных голах нужно обвинять всех игроков, а не одного единственного», - приводит слова Кафельникова Sport24.ru.

Маслов в матче с «Ростовом» в рамках 24-го тура Российской премьер-лиги забил свой второй автогол на турнире. Ранее Маслов поразил свои ворота в дерби против «Динамо». Также защитник заработал два пенальти в ворота молодежной сборной России против сверстников из Франции в рамках группового этапа молодежного Евро, в той встрече выиграли французы со счетом 2:0.