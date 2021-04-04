Андрей Червиченко: С Масловым происходят происки нечистой силы

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал игру защитника «Спартака» Павла Маслова и посоветовал ему обратиться за помощью в монастырь.

«К Маслову по игре особых претензий нет, он обороняется хорошо, неуступчивый. Я считаю, что ему надо в межсезонье забронировать себе место в каком-то монастыре или еще где-то, если он православный. И просидеть там минимум неделю, а лучше месяц. Целиком окунуться в святую воду и посидеть час, два, может, день в этой ванне со святой водой. Иначе как происками нечистой силы все, что с ним происходит, назвать сложно», - приводит слова Червиченко Sport24.ru.

Напомним, что Маслов в матче с «Ростовом» в рамках 24-го тура Российской премьер-лиги забил свой второй автогол в турнире. Ранее Маслов поразил свои ворота в дерби против «Динамо». Также защитник заработал два пенальти в ворота молодежной сборной России против сверстников из Франции в рамках группового этапа молодежного чемпионата Европы 2021 года.