Александр Мостовой: «Спартак» после победы над «Ростовом» сохраняет неплохие шансы на чемпионство

Экс-футболист московского «Спартака» Александр Мостовой оценил шансы красно-белых в борьбе за победу в чемпионат России.

«Спартак» с таким составом не должен опускаться ниже третьего места, это будет совсем некорректно. Плюс пришел (Квинси) Промес, который без адаптации становится лидером, (Виктор) Мозес обрел себя и опять забил. «Спартак» после сегодняшней победы сохраняет неплохие шансы на чемпионство. Посмотрим, как «Зенит» сыграет завтра с «Химками», если «Зенит» выиграет, то догнать его будет тяжело», - приводит ТАСС слова бывшего футболиста сборной России.

Напомним, что в рамках 24-го тура Российской премьер-лиги «Спартак» обыграл «Ростов» со счетом 3:2. Красно-белые занимают второе место, набрав 47 очков после 24 матчей. Лидирует в чемпионате «Зенит» с 48 очками в активе, но имея на игру меньше.