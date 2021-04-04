Масалитин не видит надежд для ЦСКА при Оличе

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин высказал свое мнение об игре армейцев с «Тамбовом» в рамках 24-го тура российской премьер-лиги.

«Будь на месте «Тамбова» команда мастеровитее, у армейцев были бы большие проблемы. Не вижу надежд для ЦСКА при Оличе. У хорвата нет опыта работы с клубом, а здесь появилась каждодневная работа. Надеюсь, помощники помогут ему встать на ноги. По одной игре, конечно, не судят, но матч оставил плохое впечатление», - приводит слова Масалитина «Чемпионат».

Напомним, что ЦСКА обыграл «Тамбов» со счетом 2:1 в первом матче под руководством Ивицы Олича. На гол Архипова москвичи ответили мячами Влашича и Рондона. Стоит отметить, что все голы встречи были забиты с пенальти.