Доменико Тедеско: Без Соболева можно справиться, но не так опасно

«Он был хорошим игроком и будет еще лучше. Он молодой, постоянно работает над собой, пытается в чем-то прибавить. В последнее время он начал лучше работать корпусом при контроле мяча. В этом сезоне он пропустил из-за травм много матчей – около десяти. Конечно, без него мы тоже взяли какие-то очки, но каждой команде нужен подобный нападающий. Без Соболева можно справиться, но не так опасно. Если взять «Баварию», то без Левандовски она будет совсем по-другому выглядеть», - приводит «Советский спорт» слова наставника.

В нынешнем сезоне Соболев провел 19 матчей за «Спартак», в которых отметился 13 голами и тремя результативными передачами.