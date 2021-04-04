«Севилья» обыграла дома «Атлетико»

«Севилья» обыграла мадридский «Атлетико» со счетом 1:0 в рамках домашнего матча 29-го тура испанской Примеры.

Единственный гол встречи на 70-й минуте забил аргентинский полузащитник «Севильи» Маркос Акунья.

Стоит отметить, что команда Хулена Лопетеги могла открыть счет еще в первом тайме, но нападающий Лукас Окампос на 8-й минуте матча не реализовал пенальти.

«Атлетико» с 66 очками после 29 игр остается лидером чемпионата. У «Реала» после такого же количества матчей 63 очка, у «Барселоны - 62 очка после 28 матчей. В следующем туре «Атлетико» предстоит выезд к другому севильскому клубу «Бетису».

«Севилья» с 58 баллами идет четвертой в турнирной таблице. 12 марта клуб сыграет в гостях против «Сельты».