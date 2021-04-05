Роман Зобнин: После второго пропущенного гола вернулись в игру

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин рассказал о своем состоянии после травмы и прокомментировал победный матч 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова» (3:2).

«Прекрасно себя чувствую, весь период во время перерыва на сборные я восстанавливался, занимался по два раза в день, поэтому полностью был готов к игре. Хорошо, что после второго пропущенного гола вернулись в игру, что в очередной раз перевернули ход игры и выиграли», - приводит слова Зобнина ТАСС.

Напомним, что полузащитник пропустил мартовские матчи сборной России из-за мышечного повреждения, полученного во встрече 23-го тура РПЛ с «Уралом».