«Валенсия» опубликовала на своем сайте заявление по поводу остановки матча с «Кадисом»

Испанская «Валенсия» опубликовала на своем официальном сайте заявление, где подробно рассказала о причине остановки и возобновления гостевого матча против «Кадиса» в рамках 29-го тура испанской Примеры.

» 1. Муктар Диакаби сегодня стал очередной жертвой расизма в футболе.

2 . После невыносимого расистского оскорбления он еще и получил желтую карточку за протест.

3 . Мы гордимся поддержкой, которую Диакааби получил от своих товарищей по команде, которая решила покинуть поле в полном составе.

4 . Надеемся, что это событие будет расследовано.