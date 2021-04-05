«Валенсия» опубликовала на своем сайте заявление по поводу остановки матча с «Кадисом»

Испанская «Валенсия» опубликовала на своем официальном сайте заявление, где подробно рассказала о причине остановки и возобновления гостевого матча против «Кадиса» в рамках 29-го тура испанской Примеры.
» 1. Муктар Диакаби сегодня стал очередной жертвой расизма в футболе.
2 . После невыносимого расистского оскорбления он еще и получил желтую карточку за протест.
3 . Мы гордимся поддержкой, которую Диакааби получил от своих товарищей по команде, которая решила покинуть поле в полном составе.
4 . Надеемся, что это событие будет расследовано.
5 . К нашему разочарованию, никакого решения принято не было.
6. Клуб ни в коем случае не призывал своих игроков вернуться на поле. Судья сообщил игрокам о возможных последствиях, в случае, если команда так и не вернется на поле. Игроки, вынужденные играть под угрозой наказания после расистских оскорблений и желтой карточки Диакаби, самостоятельно решили вернуться на поле.
7 . Дьяхаби попросил своих товарищей по команде вернуться на поле и сражаться. Его коллеги уважают его дух.
8 . То, что произошло сегодня, больше никогда не должно повториться в футболе.
9 . Валенсия выступает против расизма и полностью поддерживает Дакабии. Сегодня печальный день для нашего спорта.
10. То, что мы потеряли сегодня, - это не игра, сегодня утеряны уважение и дух футбола и спорта» - говорится в опубликованном «Валенсией» заявлении.
Напомним, что в итоге в матче 29-го тура чемпионата Испании по футболу победу одержал «Кадис» (2:1), за который забивали Хуан Кала и Маркос Лопес, за «Валенсию» отличился Кевин Гамейро.