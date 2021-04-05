«Валенсия» опубликовала на своем сайте заявление по поводу остановки матча с «Кадисом»

ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
НХЛ - регулярный чемпионат 3-й период Флорида Пантер 3 Коламбус Блю Д 0
Аргентина - Примера 2-й тайм, 90+1' Велес Сарсфилд 4 Унион 1
НБА - регулярный чемпионат перерыв Бостон Селтикс 58 Шарлотт Хорнет 43
НХЛ - регулярный чемпионат 1-й период Каролина Харри 0 Даллас Старз 0 П1 1.90 Х 4.50 П2 3.20
НБА - регулярный чемпионат 1-я четверть, 6' Филадельфия Си 10 Мемфис Гриззли 10 П1 1.60 П2 2.33
НБА - регулярный чемпионат 02:30 Атланта Хоукс 0 Голден Стэйт У 0 П1 1.85 П2 1.98
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Хьюстон Рокетс 0 Нью-Орлеан Пел 0 П1 2.20 П2 1.66
Аргентина - Примера 03:00 Расинг А 0 Годой-Крус 0 П1 1.70 Х 3.60 П2 4.80
НХЛ - регулярный чемпионат 04:00 Анахайм Дакс 0 Аризона Койотс 0 П1 2.90 Х 4.00 П2 2.17
НХЛ - регулярный чемпионат 04:00 Калгари Флэймз 0 Торонто Мэйпл 0 П1 3.00 Х 4.30 П2 2.04
НБА - регулярный чемпионат 05:00 Денвер Наггетс 0 Орландо Мэджик 0 П1 1.05 П2 11.0
Нидерланды - Первый дивизион 13:15 НЕК Неймеген 0 Телстар 0
Италия - Серия B 13:30 Порденоне 0 Виртус Энтелла 0
Англия - Чемпионшип 14:30 Мидлсбро 0 Уотфорд 0 П1 3.40 Х 3.20 П2 2.33
Нидерланды - Первый дивизион 15:30 Камбюр 0 Эксельсиор 0 П1 1.28 Х 5.50 П2 8.90
Нидерланды - Первый дивизион 15:30 Утрехт-2 0 Де Графсхап 0
Нидерланды - Первый дивизион 15:30 ПСВ Эйндховен- 0 МВВ Маастрихт 0
Нидерланды - Первый дивизион 15:30 Хелмонд Спорт 0 Аякс-2 0
Нидерланды - Первый дивизион 15:30 Дордрехт 0 Эйндховен 0 П1 3.40 Х 3.40 П2 2.05
Нидерланды - Первый дивизион 15:30 Осс 0 Волендам 0 П1 3.80 Х 3.50 П2 1.90
Нидерланды - Первый дивизион 15:30 НАК Бреда 0 Гоу Эхед Иглс 0
Нидерланды - Первый дивизион 15:30 АЗ Алкмар-2 0 Ден Босх 0 П1 2.08 Х 3.70 П2 3.10
Италия - Серия B 16:00 Читтаделла 0 Реджина 0 П1 2.20 Х 3.00 П2 3.90
Италия - Серия B 16:00 Асколи 0 Виченца 0 П1 2.75 Х 3.10 П2 2.75
Италия - Серия B 16:00 Пиза 0 Лечче 0 П1 3.50 Х 3.00 П2 2.34
Италия - Серия B 16:00 Эмполи 0 Кьево 0
Италия - Серия B 16:00 Монца 0 Пескара 0 П1 1.55 Х 4.10 П2 6.30
Италия - Серия B 16:00 Козенца 0 Кремонезе 0 П1 3.00 Х 2.85 П2 2.75
Германия - Бундеслига 16:00 Гёттинген 0 Людвигсбург 0
Англия - Первая лига 17:00 Уиган Атлетик 0 Портсмут 0 П1 4.60 Х 3.70 П2 1.77
05 апреля 01:20
автор: Максим Скороходов

«Валенсия» опубликовала на своем сайте заявление по поводу остановки матча с «Кадисом»

На 29-й минуте матча «Кадис» - «Валенсия» игроки гостевой команды покинули поле.

Испанская «Валенсия» опубликовала на своем официальном сайте заявление, где подробно рассказала о причине остановки и возобновления гостевого матча против «Кадиса» в рамках 29-го тура испанской Примеры.

» 1. Муктар Диакаби сегодня стал очередной жертвой расизма в футболе.

2 . После невыносимого расистского оскорбления он еще и получил желтую карточку за протест.

3 . Мы гордимся поддержкой, которую Диакааби получил от своих товарищей по команде, которая решила покинуть поле в полном составе.

4 . Надеемся, что это событие будет расследовано.

5 . К нашему разочарованию, никакого решения принято не было.

6. Клуб ни в коем случае не призывал своих игроков вернуться на поле. Судья сообщил игрокам о возможных последствиях, в случае, если команда так и не вернется на поле. Игроки, вынужденные играть под угрозой наказания после расистских оскорблений и желтой карточки Диакаби, самостоятельно решили вернуться на поле.

7 . Дьяхаби попросил своих товарищей по команде вернуться на поле и сражаться. Его коллеги уважают его дух.

8 . То, что произошло сегодня, больше никогда не должно повториться в футболе.

9 . Валенсия выступает против расизма и полностью поддерживает Дакабии. Сегодня печальный день для нашего спорта.

10. То, что мы потеряли сегодня, - это не игра, сегодня утеряны уважение и дух футбола и спорта» - говорится в опубликованном «Валенсией» заявлении.

Напомним, что в итоге в матче 29-го тура чемпионата Испании по футболу победу одержал «Кадис» (2:1), за который забивали Хуан Кала и Маркос Лопес, за «Валенсию» отличился Кевин Гамейро.

источник: ФК «Валенсия»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Шесть лучших мячей Артёма Дзюбы за сборную России"Краснодар" терпит фиаско, Кварацхелия приносит победу "Рубину"Елизавета Туктамышева на тренировке исполнила четверной тулуп (видео)Американец объяснил, чем отвратительны русские девушкиГоловин прокомментировал решение «Монако»Фото Алины Кабаевой в бикини "взорвало" соцсети
Мусорные шайбы тоже считаются. Овечкин забил гол №725, до Дионна осталось шесть
«Вашингтон» победил в гостях «Нью-Джерси» (5:4) благодаря семи очкам российских легионеров.
«Гончаренко не подходит под философию клуба Галицкого». Балахнин — о переменах в «Краснодаре»
Известный российский тренер Сергей Балахнин поделился с «Плеймейкером» мнением по поводу двух отставок в клубах РПЛ - Мурада Мусаева и Рашида Рахимова.
Головин рвется в Лигу чемпионов. До Парижа — одно очко
«Монако» с Александром Головиным в составе выиграл второй матч подряд со счетом 4:0 (у «Метца») и по-настоящему включился в борьбу за титул.
Анархия в «Краснодаре». То ли ждут Гончаренко, то ли плюнули на сезон
«Быки» сенсационно были разгромлены дома «Ахматом» в 24-м туре РПЛ - 0:5. В новом году они выиграли один матч из восьми, и тот – у «Тамбова».
«Пауза не нужна была «Спартаку», но он все равно победит Карпина 2:1». Прогноз Ловчева
Лучший футболист CCCР 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от центрального матча 24-го тура РПЛ «Ростов» — «Спартак», который состоится 4 апреля в Ростове-на-Дону.
«Мирзов в «Химках» король, но против «Зенита» это не спасет. А у «Сочи» будет ничья со Слуцким». Ловчев — о 24-м туре
Лучший футболист CCCР 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матчей 24-го тура РПЛ «Рубин» — «Сочи» и «Зенит» — «Химки», которые состоятся 3 и 5 апреля в Казани и Санкт-Петербурге.
«Чугунная бутса»-2020/21: Ахметов, Бизоза, Бурмистров, Осипенко и «Ахмат» — лауреаты марта
Перед возобновлением футбольного чемпионата России, бравшего паузу на матчи сборных, «Плеймейкер» представляет рейтинг главных нарушителей минувшего месяца - как среди игроков, так и среди команд РПЛ-2020/21.
Англия — второй главный фаворит Евро, Германия вне тройки, Россия по «цене» Украины. Мнение букмекеров
30 и 31 марта прошли последние официальные матчи с участием команд, которые летом сыграют на Евро. Рассказываем, как изменились букмекерские котировки на исход главного футбольного старта 2021 года.
Возня вокруг Трусовой — дележ шкуры неубитого медведя. И вот почему
Одна из лучших российских фигуристок Александра Трусова снова попала в центр скандала. Ее олимпийские перспективы выглядят все более туманно.
И снова Нагучев против Орзул: 10 ставок на 5 футбольных лиг. Битва полов #4
"Плеймейкер" представляет четвертый выпуск "Битвы полов": перед каждыми футбольными выходными телекомментатор Роман Нагучев и телеведущая Мария Орзул дают прогнозы на пять матчей ведущих национальных чемпионатов.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Кубок Гераклиона. 26.03.2021. Сильнейшие люди планеты. Михаил Кокляев о спорте и жизни

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика