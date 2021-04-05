Симеоне - после поражения «Атлетико» от «Севильи»: Сейчас мы хотим подготовится к «Бетису»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне рассказал, как его команда будет исправляться за поражение против «Севильи» в рамках 29-го тура испанской Примеры.

«Осталось 9 сложных игр, мы должны быть хорошо готовы к каждой. У нас есть неделя, чтобы поработать, исправить и сделать то, что хотим, а сейчас мы хотим подготовиться к игре с «Бетисом» и начать ее», - приводит пресс-служба мадридского «Атлетико» слова главного тренера клуба.

«Атлетико» с 66 очками после 29 игр остается лидером чемпионата. У «Реала» после такого же количества матчей 63 очка, у «Барселоны - 62 очка после 28 матчей. Матч «Бетис» - «Атлетико» начнется 11 апреля в 22:00 по московскому времени.