Станислав Черчесов: Дзюба будет капитаном сборной России на чемпионате Европы

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что нападающий петербургского «Зенита» останется капитаном национальной команды на чемпионате Европы.

«Если бы меня напрягала ситуация, что у Артема не складываются отношения с некоторыми болельщиками, его бы сейчас не было. Он бы не был капитаном. Я тогда говорил, до этого сбора говорил и сейчас говорю. Капитан команды на чемпионате Европы - Артем Дзюба. Надеюсь, что он будет здоров и готов», - приводит слова Черчесова «Матч-ТВ».

Напомним, что соперниками сборной России на групповом этапе первенства Европы будут Бельгия (12 июня), Финляндия (16 июня) и Дания (21 июня).