Евгений Мележиков: Мы разговаривали с Тедеско, на сегодняшний день он стоит на своем

Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков поделился информацией об истекающем контракте главного тренера команды Доменико Тедеско.

«Мы разговаривали с тренером. На сегодняшний день он стоит на своем. Мы готовы говорить, но пока на самом деле не о чем говорить, потому что его решение на сегодняшний день бесповоротно», - сказал руководитель на ютуб-канале «Футбольный Биги - Новый».

Тедеско возглавляет красно-белых с 2019 года.

Напомним, что вчера, 5 апреля «Спартак» в гостях оказался сильнее «Ростова» (3:2) в рамках 24-го тура чемпионата России.