Жиго получил сотрясение мозга в матче «Ростов» - «Спартак»

Глава департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов сообщил, что французский защитник москвичей Самюэль Жиго получил сотрясение мозга в матче с «Ростовом» (3:2).
«Самюэль получил сотрясение мозга в столкновении с Альмквистом. Завтра врачи решат, нужно ли дальнейшее обследование», - приводит слова Фетисова Sport24.ru.
Напомним, что вчера, 5 апреля «Спартак» в гостях оказался сильнее «Ростова» (3:2) в рамках 24-го тура чемпионата России.
После этого матча красно-белые остались на второй строчке, набрав 47 очков. У лидирующего в таблице «Зенита» в активе 48 баллов, но петербуржцы имеют одну игру в запасе.
источник: Sport24.ru