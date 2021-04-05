«РФС»: Выражаем искренние соболезнования родным и близким Сидорова

Российский футбольный союз (РФС) выразил соболезнования в связи со смертью 18-летнего футболиста клуба «Знамя Труда» Никиты Сидорова.
«В воскресенье, 4 апреля, во время товарищеского матча умер игрок молодежной команды «Знамя Труда» Никита Сидоров.
Российский футбольный союз выражает искренние соболезнования родным и близким Никиты», - опубликовала заявление организация на своем официальном сайте.
Отметим, что по предварительным данным, причиной смерти спортсмена стала аневризма (разрыв сосуда в головном мозге).
источник: РФС