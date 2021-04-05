Рауль Рианчо: У «Спартака» очень хорошие шансы на титул

Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо выразил мнение о шансах московского клуба завоевать титул чемпиона России в этом году.

«Выездная победа над «Ростовом» Карпина - отличный результат! У «Спартака» очень хорошие шансы на титул. Видел календарь красно-белых, команде Тедеско по силам догнать и перегнать «Зенит».

Соперники из Санкт-Петербурга должны бояться «Спартак». Гонка за чемпионство только начинается! Самое главное - набирать очки в каждой игре», - приводит слова специалиста «Чемпионат».

Напомним, что вчера, 4 апреля «Спартак» в гостях оказался сильнее «Ростова» (3:2) в рамках 24-го тура чемпионата России. После этого матча красно-белые остались на второй строчке, набрав 47 очков. У лидирующего в таблице «Зенита» в активе 48 баллов, но петербуржцы имеют одну игру в запасе.