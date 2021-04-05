Сергей Семак: Удерживать того или иного игрока против его воли не имеет смысла

Главный тренер питерского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал информацию о возможном уходе из команды в конце сезона иранского нападающего Сердара Азмуна.

— На сегодняшний день Азмун готовится вместе со всеми к битве за титул. А о том, что произойдет летом, сейчас говорить рано. Могу только лишь еще раз напомнить свою мысль в целом по составу: удерживать того или иного игрока против его воли не имеет смысла. Это в конечном итоге вредит и команде, и самому футболисту, — передает слова Сергея Богдановича «СЭ».

Отметим, что в текущем сезоне РПЛ Азмун провел 19 матчей, в которых забил 13 голов и дважды ассистировал партнерам.