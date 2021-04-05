Вадим Евсеев: «Спартак» поборется за титул

Экс-главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился мнением о шансах московского «Спартак» завоевать чемпионский титул в России.

«Когда «Спартак» в прошлый раз стал чемпионом, никто не говорил про чемпионскую игру, они просто набирали очки, забивали на последних минутах, вырывают победы. Это есть и сейчас. В концовке сезона все станет ясно, но пока все идет к тому, что красно-белые будут бороться за титул», - приводит слова специалиста «Чемпионат».

Напомним, что вчера, 4 апреля московский клуб в гостях оказался сильнее «Ростова» (3:2) в рамках 24-го тура чемпионата России. После этого матча красно-белые остались на второй строчке, набрав 47 очков. У лидирующего в таблице «Зенита» в активе 48 баллов, но петербуржцы имеют одну игру в запасе.