Сергей Семак: Очень хотелось бы поболеть за сборную России на стадионе в Петербурге

Главный тренер питерского «Зенита» Сергей Семак заявил о желание посетить матчи сборной России на европейском первенстве.

— Конечно, очень хотелось бы поболеть за наших ребят на стадионе. Чемпионат Европы — большой праздник, и хочется, чтобы наша национальная команда разделила его со своими болельщиками! Да еще в таком прекрасном городе — тем более в разгар периода белых ночей, — цитирует Сергея Богдановича «СЭ».

Напомним, что сборная России на чемпионате Европы сыграет в группе B с командами Дании, Бельгии и Финляндии.