Семак – о предстоящих трансферах «Зенита»: Вести публичные разговоры о переходах неуместно

Главный тренер питерского клуба Сергей Семак прокомментировал трансферную политику «Зенита».

— Горячая пора трансферов еще впереди, а пока у нас самая горячая игровая пора в сезоне. В ближайшие месяц-полтора вести публичные разговоры о переходах вряд ли уместно, это только отвлекало бы нас от главного — борьбы за чемпионство. Нюансы трансферной деятельности должны оставаться внутри «Зенита», — цитирует Семака «СЭ».

Добавим, что «Зенит» лидирует в чемпионате России после 23-х игр с 48 очками. Сегодня в рамках 24-го тура команда Сергея Богдановича примет на своем поле подмосковные «Химки».