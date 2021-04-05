Максим Деменко: Маслов - хороший футболист, главное не падать духом

Бывший игрок «Спартака» и «Краснодара» Максим Деменко прокомментировал неудачную игру российского защитника Павла Маслова в последних матчах «Спартака».

«На самом деле он - хороший футболист. Такой злой рок бывает. Маслова даже немного жалко. В молодежной сборной России тоже из-за него пропустили два мяча, что он признал в какой-то степени. Вернулся в «Спартак» и новый автогол.

Наверное, судьба такая у человека. Главное не падать духом. Если тренер доверяет, значит, Маслов свое место получает заслуженно», - приводит слова Деменко «МК-Спорт».

Напомним, что вчера, 4 апреля московский клуб в гостях оказался сильнее «Ростова» (3:2) в рамках 24-го тура чемпионата России. После этого матча красно-белые остались на второй строчке, набрав 47 очков.