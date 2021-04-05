Деменко - об уходе Мусаева из «Краснодара»: Команда потеряла связь с тренером

Бывший игрок «Спартака» и «Краснодара» Максим Деменко прокомментировал уход с поста главного тренера краснодарского клуба Мурада Мусаева после матча 24-го тура чемпионата России с «Ахматом» (0:5).

«Команда потеряла связь с тренером. Не хватило «дядьки», который смог развернуть процесс. Проблемы пошли, начиная с молодых футболистов. Они накапливались.

Как бы ни хотел Сергей Галицкий играть именно в красивый футбол, все время играть в него нельзя», - приводит слова Деменко «МК-Спорт».

На данный момент «Краснодар» после 24 матчей в РПЛ занимает 10-ю строчку, набрав 34 очка.