Сергей Семак: К разговорам о моей отставке отношусь совершенно спокойно

Наставник «Зенита» Сергей Семак прокомментировал разговоры о своей возможной отставке с поста главного тренера команды.

— Отношусь к этому, поверьте, совершенно спокойно. «Зенит» — солидный и амбициозный клуб, который ставит перед собой высокие задачи. И плюс очень популярный. Было бы странно и нелогично, если бы его не обсуждали как с точки зрения назначения нового тренера, так и с точки зрения прихода футболистов, — приводит слова Сергея Богдановича «СЭ»

Добавим, что Семак дважды приводил «Зенит» к чемпионству в чемпионате России.