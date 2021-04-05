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Италия - Серия B 13:30 Порденоне 0 Виртус Энтелла 0
Англия - Чемпионшип 14:30 Мидлсбро 0 Уотфорд 0 П1 3.70 Х 3.20 П2 2.20
Нидерланды - Первый дивизион 15:30 ПСВ Эйндховен- 0 МВВ Маастрихт 0
Нидерланды - Первый дивизион 15:30 Утрехт-2 0 Де Графсхап 0
Нидерланды - Первый дивизион 15:30 АЗ Алкмар-2 0 Ден Босх 0 П1 2.08 Х 3.70 П2 3.10
Нидерланды - Первый дивизион 15:30 Хелмонд Спорт 0 Аякс-2 0
Нидерланды - Первый дивизион 15:30 НАК Бреда 0 Гоу Эхед Иглс 0
Нидерланды - Первый дивизион 15:30 Камбюр 0 Эксельсиор 0 П1 1.28 Х 5.50 П2 8.90
Нидерланды - Первый дивизион 15:30 Осс 0 Волендам 0 П1 4.10 Х 3.60 П2 1.81
Нидерланды - Первый дивизион 15:30 Дордрехт 0 Эйндховен 0 П1 3.40 Х 3.40 П2 2.05
Италия - Серия B 16:00 Козенца 0 Кремонезе 0 П1 3.40 Х 3.00 П2 2.38
Германия - Бундеслига 16:00 Гёттинген 0 Людвигсбург 0
Италия - Серия B 16:00 Эмполи 0 Кьево 0
Италия - Серия B 16:00 Асколи 0 Виченца 0 П1 2.75 Х 3.10 П2 2.75
Италия - Серия B 16:00 Монца 0 Пескара 0 П1 1.65 Х 3.50 П2 6.30
Италия - Серия B 16:00 Читтаделла 0 Реджина 0 П1 2.17 Х 3.00 П2 4.00
Италия - Серия B 16:00 Пиза 0 Лечче 0 П1 3.90 Х 3.30 П2 2.05
Англия - Первая лига 17:00 Милтон-Кинс До 0 Кру Александра 0 П1 2.15 Х 3.60 П2 3.20
Англия - Первая лига 17:00 Рочдейл 0 Ипсвич Таун 0 П1 3.40 Х 3.30 П2 2.20
Англия - Первая лига 17:00 Бристоль Ровер 0 Донкастер Рове 0 П1 2.65 Х 3.40 П2 2.60
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Англия - Первая лига 17:00 Питерборо Юнай 0 Сандерленд 0 П1 2.75 Х 3.20 П2 2.65
05 апреля 11:21
автор: Степан Шереметьев

Гончаренко отправится в Краснодар на переговоры с Галицким

Ранее с поста главного тренера краснодарского клуба подал в отставку Мурад Мусаев.

Экс-главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко в ближайшее время проведет переговоры с руководством «Краснодара» о возможном назначении на пост главного тренера команды, сообщает Bobsoccer.ru.

«Гончаренко в самое ближайшее время отправится в Краснодар на встречу с владельцем клуба Сергеем Галицким. Именно Белорусский специалист является главным кандидатом на пост главного тренера «Краснодара», - говорится в сообщении источника.

Напомним, что после матча «Краснодар» - «Ахмат» (0:5) главный тренер краснодарцев Мурад Мусаев написал заявление об уходе.

Гончаренко также недавно покинул московских армейцев.

На данный момент «Краснодар» после 24 матчей в РПЛ занимает 10-ю строчку, набрав 34 очка.

источник: Bobsoccer
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