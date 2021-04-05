Гончаренко отправится в Краснодар на переговоры с Галицким

Экс-главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко в ближайшее время проведет переговоры с руководством «Краснодара» о возможном назначении на пост главного тренера команды, сообщает Bobsoccer.ru.

«Гончаренко в самое ближайшее время отправится в Краснодар на встречу с владельцем клуба Сергеем Галицким. Именно Белорусский специалист является главным кандидатом на пост главного тренера «Краснодара», - говорится в сообщении источника.

Напомним, что после матча «Краснодар» - «Ахмат» (0:5) главный тренер краснодарцев Мурад Мусаев написал заявление об уходе.

Гончаренко также недавно покинул московских армейцев.

На данный момент «Краснодар» после 24 матчей в РПЛ занимает 10-ю строчку, набрав 34 очка.