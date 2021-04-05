Червиченко - об автоголах Маслова: Кроме как нападками потусторонних сил это ничем не объяснить

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал неудачную игру российского защитника Павла Маслова в последних матчах «Спартака».

«Кроме как нападками потусторонних сил это ничем не объяснить. Уже столько на нем пенальти и автоголов… Ужас. Уж очень стабильно у него это. Мне кажется, такого еще никогда не было», - приводит слова Червиченко «Чемпионат».

Напомним, что вчера, 4 апреля московский клуб на выезде оказался сильнее «Ростова» (3:2) в рамках 24-го тура чемпионата России. После этого матча красно-белые остались на второй строчке, набрав 47 очков.