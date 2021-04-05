Андрей Талалаев: На данный момент Семенов - лучший защитник в сборной России

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев выразил мнение о своем подопечном Андрее Семенове.

«Помните как писали, что у меня конфликт с Семеновым? Но никакого конфликта не было. Просто я в рабоче-крестьянской форме обрисовал ему то, что хочу видеть и получил ответ. Это была работа на сборах.

Сейчас Андрей лидер сборной по передачам и обрезам соперника после них. На сегодняшний день Семенов играет лучше Джикии и других игроков обороны в России», - сказал специалист в интервью телеграмм-каналу «Инсайды от Карпа».

Российский защитник выступает за грозненский клуб с 2014 года. На данный момент «Ахмат» после 24-х матчей в РПЛ занимает 11-ю строчку, набрав 32 очка.