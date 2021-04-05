Червиченко - о Зобнине: Человек был на травме, а сейчас выглядел лучше всех

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал выступление полузащитника красно-белых Романа Зобнина в матче с «Ростовом» (3:2) в рамках 24-го тура чемпионата России.

«Мне не понравился тот факт, что Зобнин сыграл на полную катушку, хотя не поехал в сборную. Человек был на травме, а сейчас выглядел лучше всех. Не захотел убиваться за свою страну, а за «Спартак» убился. А ведь именно его со Словакией и не хватало», - приводит слова Червиченко «Чемпионат».

После 24-х матчей в РПЛ «Спартак» занимает вторую позицию, набрав 47 очков. «Ростов» же находится на восьмом месте - 37 баллов.