«Барселона» готова подписать Романьоли летом 2022 года

Стали известны новые подробности возможного перехода центрального защитника «Милана» Алессио Романьоли в «Барселону».

По информации Calcio Mercato, в данный момент 26-летний итальянец не может договориться с руководством «россонери» о новом контракте.

Отметим, что действующее соглашение игрока рассчитано до 30 июня 2022 года. Если переговоры окажутся неудачными, то футболист с высокой долей вероятности покинет команду в ближайшие трансферные окна.

«Барселона» надеется заполучить защитника бесплатно, подписав с ним контракт в 2022 году. Однако сам итальянский клуб склоняется к полноценной продаже своего игрока.

Романьоли выступает за «Милан» с августа 2015 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 28 матчах, забил один гол и отдал один ассист.