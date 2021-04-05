Сергей Балахнин: Думаю, что Бердыев способен принести пользу «Краснодару»

Бывший тренер сборной России Сергей Балахнин выразил мнение, что руководству «Краснодара» стоит присмотреться к экс-наставнику «Рубина» Курбану Бердыеву в качестве нового главного тренера команды.

Отметим, что 68-летний специалист находится без клуба с 5 июня 2019 года. За свою карьеру он дважды приводил казанскую команду к титулу чемпиона России.

– Удивлен, что Бердыев до сих пор не востребован на рынке. Это тот специалист, который способен принести пользу многим клубам. Однако в данной ситуации я не могу однозначно сказать, что Курбан со своей игровой философией подойдет под концепцию «Краснодара». Хотя и он точно принесет пользу, – приводит слова Балахнина RT, ссылаясь на «Спорт день за днем».

Вчера, 4 апреля, стало известно об уходе Мурада Мусаева с поста главного тренера «Краснодара». Ранее появилась информация, что заменить 37-летнего специалиста у руля команды могут Юрий Семин и Виктор Гончаренко.