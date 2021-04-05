Стали известны бригады арбитров на матчи 1/4 финала ЛЧ «Бавария» – «ПСЖ» и «Порту» – «Челси»

Пресс-служба УЕФА сообщила имена арбитров, которые обслужат первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором «Бавария» на своем поле примет «ПСЖ», а «Челси» сыграет в Испании против «Порту».

Игру между мюнхенцами и парижанами обслужит испанская бригада судей во главе с Антонио Матеу Лаосом. Его помощниками станут Пау Себриан Девис и Роберто дель Паломар. Резервный рефери – Хавьер Эстрада Фернандес. За VAR будет отвечать Алехандро Эрнандес.

Главным судьей матча «Порту» – «Челси» станет словенец Славко Винчич. Его соотечественники, Томаж Кланчник и Андраж Ковачич, будут помогать ему на линиях. Четвертый судья – Матей Юг, также представляющий Словению. Поляк Павел Гиль будет ответственным за работу видеопомощника.

Отметим, что обе встречи состоятся 7 апреля в 22:00 мск.