Примите участие в Международном Футбольном Конгрессе InFootball 2021

Оргкомитет выставки SportB2B EXPO&FORUM приглашает Вас принять участие в Международном Футбольном Конгрессе InFootball 2021.
Краткая информация о мероприятии:
• Место: выставочная площадка MAIN STAGE (находится в 5 минутах от станции метро «Дубровка», низ салатовой ветки в пределах третьего транспортного кольца).
• Время: 26-27 апреля 2021 года (28 апреля 2021 года — бесплатный бизнес-тур по спортивным объектам Москвы).
• Формат: оффлайн.
• Проходит при поддержке Минспорта РФ, Минпромторга РФ, Москомспорта, РПЛ, НСФЛ, ДФЛ, РАСС и др.
• Регистрация и подробная программа мероприятия.
• Стоимость участия: бесплатно.
Регистрация на сайте обеспечит получение обязательного для участия именного бейджа. А участие в деловой программе (сессии по футбольным стадионам — «от мала до велика» мастер-классах для гринкиперов, курсах по ГЧП, курсах для директоров спортивных сооружений, сессии по футбольным стадионам) - получение сертификата о повышении квалификации государственного образца.