Примите участие в Международном Футбольном Конгрессе InFootball 2021

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вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Нидерланды - Первый дивизион 2-й тайм, 59' НЕК Неймеген 1 Телстар 1
Италия - Серия B 2-й тайм, 46' Порденоне 2 Виртус Энтелла 0
Англия - Чемпионшип 1-й тайм Мидлсбро 0 Уотфорд 0 П1 3.50 Х 3.50 П2 2.15
Нидерланды - Первый дивизион 15:30 ПСВ Эйндховен- 0 МВВ Маастрихт 0
Нидерланды - Первый дивизион 15:30 Утрехт-2 0 Де Графсхап 0
Нидерланды - Первый дивизион 15:30 АЗ Алкмар-2 0 Ден Босх 0 П1 1.95 Х 3.70 П2 3.40
Нидерланды - Первый дивизион 15:30 Хелмонд Спорт 0 Аякс-2 0
Нидерланды - Первый дивизион 15:30 НАК Бреда 0 Гоу Эхед Иглс 0
Нидерланды - Первый дивизион 15:30 Камбюр 0 Эксельсиор 0 П1 1.21 Х 6.30 П2 11.0
Нидерланды - Первый дивизион 15:30 Осс 0 Волендам 0 П1 4.20 Х 4.00 П2 1.70
Нидерланды - Первый дивизион 15:30 Дордрехт 0 Эйндховен 0 П1 3.10 Х 3.50 П2 2.14
Италия - Серия B 16:00 Эмполи 0 Кьево 0
Германия - Бундеслига 16:00 Гёттинген 0 Людвигсбург 0
Италия - Серия B 16:00 Козенца 0 Кремонезе 0 П1 3.60 Х 3.00 П2 2.30
Италия - Серия B 16:00 Асколи 0 Виченца 0 П1 2.85 Х 3.00 П2 2.75
Италия - Серия B 16:00 Монца 0 Пескара 0 П1 1.65 Х 3.50 П2 6.30
Италия - Серия B 16:00 Читтаделла 0 Реджина 0 П1 2.17 Х 3.00 П2 4.00
Италия - Серия B 16:00 Пиза 0 Лечче 0 П1 4.00 Х 3.40 П2 1.98
Англия - Первая лига 17:00 Бёртон Альбион 0 Суиндон Таун 0 П1 2.10 Х 3.40 П2 3.60
Англия - Первая лига 17:00 Рочдейл 0 Ипсвич Таун 0 П1 3.40 Х 3.30 П2 2.20
Англия - Первая лига 17:00 Бристоль Ровер 0 Донкастер Рове 0 П1 2.65 Х 3.40 П2 2.60
Англия - Чемпионшип 17:00 Сток Сити 0 Миллуолл 0 П1 2.22 Х 3.10 П2 3.80
Англия - Чемпионшип 17:00 Ковентри Сити 0 Бристоль Сити 0 П1 2.03 Х 3.40 П2 4.00
Англия - Первая лига 17:00 Уиган Атлетик 0 Портсмут 0 П1 4.10 Х 3.50 П2 1.90
Англия - Чемпионшип 17:00 Суонси Сити 0 Престон Норт Э 0 П1 1.97 Х 3.30 П2 4.40
Англия - Первая лига 17:00 Халл Сити 0 Нортгемптон Та 0 П1 1.53 Х 4.00 П2 6.60
Англия - Чемпионшип 17:00 Ноттингем Форе 0 Куинз Парк Рей 0
Англия - Чемпионшип 17:00 Лутон Таун 0 Барнсли 0 П1 3.50 Х 3.20 П2 2.28
Англия - Первая лига 17:00 Шрусбери Таун 0 Плимут Аргайл 0 П1 2.45 Х 3.00 П2 3.20
Англия - Первая лига 17:00 Питерборо Юнай 0 Сандерленд 0 П1 2.75 Х 3.20 П2 2.65
05 апреля 13:44
автор: Сергей Иванов

Примите участие в Международном Футбольном Конгрессе InFootball 2021

Мероприятие пройдет в формате оффлайн.

Оргкомитет выставки SportB2B EXPO&FORUM приглашает Вас принять участие в Международном Футбольном Конгрессе InFootball 2021.

Краткая информация о мероприятии:

• Место: выставочная площадка MAIN STAGE (находится в 5 минутах от станции метро «Дубровка», низ салатовой ветки в пределах третьего транспортного кольца).

• Время: 26-27 апреля 2021 года (28 апреля 2021 года — бесплатный бизнес-тур по спортивным объектам Москвы).

• Формат: оффлайн.

• Проходит при поддержке Минспорта РФ, Минпромторга РФ, Москомспорта, РПЛ, НСФЛ, ДФЛ, РАСС и др.

• Регистрация и подробная программа мероприятия.

• Стоимость участия: бесплатно.

Регистрация на сайте обеспечит получение обязательного для участия именного бейджа. А участие в деловой программе (сессии по футбольным стадионам — «от мала до велика» мастер-классах для гринкиперов, курсах по ГЧП, курсах для директоров спортивных сооружений, сессии по футбольным стадионам) - получение сертификата о повышении квалификации государственного образца.

источник: «Советский спорт»
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