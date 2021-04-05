Рафаэль ван дер Варт: Кейн – лучший нападающий в мире после Левандовски

Бывший полузащитник «Тоттенхэма» и сборной Нидерландов Рафаэль ван дер Варт высказался об игре форварда лондонской команды Гарри Кейна.

Ранее СМИ различных стран писали об интересе к 27-летнему англичанину со стороны мадридского «Реала», «Барселоны» и «Манчестер Сити».

– Считаю, что Кейн является лучшим форвардом в мире после Левандовски. Со своей стороны я бы дал ему совет перейти в один из топ-клубов АПЛ, например в «Манчестер Юнайтед». В Англии он будет чувствовать себя гораздо комфортнее, чем в другом чемпионате. Британским игрокам редко удается полностью реализовать свой потенциал в других лигах, – цитирует ван дер Варта портал Goal.

Кейн выступает за Тоттенхэм с января 2011 года. За это время он принял участие в 328 матчах, забил 217 голов и отдал 46 ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 120 миллионов евро.